ICU заявляет о никчемности заявлений Медведчука в отношении Пасенюка

Компания ICU заявляет о никчемности заявлений депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в отношении основателя компании Макара Пасенюка.

Об этом Українським Новинам сообщили в ICU.

"Макар Пасенюк не имел и не имеет никакого отношения к событиям из рассказа Виктора Медведчука. Единственное соглашение, над которым Макар Пасенюк работал для Петра Порошенко за время его президентства - общий с Rothschild мандат на продажу Roshen с последующей передачей Roshen в управление Rothschild Trust в 2016 году. Участие Пасенюка в структурировании этого соглашения происходило в пределах рыночных профессиональных взаимоотношений на коммерческих началах", - сообщили в компании.

Уточняется, что спекуляции относительно наличия какой-то притворной неразрывной связи между Пасенюком и Порошенко приобрели популярность в 2015-2019 в рамках целенаправленной клеветнической кампании.

Макар Пасенюк отрицал и продолжает отрицать наличие такой связи и какие-либо связанные с ним информационные манипуляции.

"Неподтвержденные никоим образом упоминания имени Пасенюка в контексте любых других соглашений, которые связывают с Порошенко во времена его президентства, кроме соглашения с Roshen, считаем ничем иным, как побочным ущербом целенаправленной клеветнической кампании", - подытожили в ICU.