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ICU заявляет о никчемности заявлений Медведчука в отношении Пасенюка
10:43 24.05.2022 |
Компания ICU заявляет о никчемности заявлений депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в отношении основателя компании Макара Пасенюка.
Об этом Українським Новинам сообщили в ICU.
"Макар Пасенюк не имел и не имеет никакого отношения к событиям из рассказа Виктора Медведчука. Единственное соглашение, над которым Макар Пасенюк работал для Петра Порошенко за время его президентства - общий с Rothschild мандат на продажу Roshen с последующей передачей Roshen в управление Rothschild Trust в 2016 году. Участие Пасенюка в структурировании этого соглашения происходило в пределах рыночных профессиональных взаимоотношений на коммерческих началах", - сообщили в компании.
Уточняется, что спекуляции относительно наличия какой-то притворной неразрывной связи между Пасенюком и Порошенко приобрели популярность в 2015-2019 в рамках целенаправленной клеветнической кампании.
Макар Пасенюк отрицал и продолжает отрицать наличие такой связи и какие-либо связанные с ним информационные манипуляции.
"Неподтвержденные никоим образом упоминания имени Пасенюка в контексте любых других соглашений, которые связывают с Порошенко во времена его президентства, кроме соглашения с Roshen, считаем ничем иным, как побочным ущербом целенаправленной клеветнической кампании", - подытожили в ICU.
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