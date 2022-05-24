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Гетманцев прокомментировал обращение бизнеса о своей отставке
08:52 24.05.2022 |
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" и секретарь созданного 21 апреля Национального совета восстановления Данило Гетманцев не планирует уходить с занимаемых должностей.
Таким образом, он в интервью изданию "Бабель" прокомментировал требование подписантов открытого письма бизнеса к президенту Владимиру Зеленскому с призывом устранить Гетманцева с занимаемых должностей.
"По собственному желанию? Нет. А скажите, пожалуйста, почему?" - сказал Гетманцев в ответ на вопрос, готов ли он уйти с занимаемых должностей.
Он также назвал появление такой петиции признаком демократии в Украине, одновременно обвинив ее авторов в распространении "мифов" о его деятельности, в частности, стремлении увеличить налоги для бизнеса во время войны.
"Там нет объяснений, кроме очередной порции мифов обо мне. Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопросы в золотой середине и балансе. Этот баланс, за время нашего пребывания у власти, нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить... Никто же не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса... Что такое правильное налогообложение? , чтобы он не кричал», - рассказал Гетманцев.
Он уточнил, что встречался с некоторыми подписантами обращения.
"Мы с ними нашли гораздо больше общего, чем им поначалу казалось. Но с некоторыми не встречался, они публично заявили, что не хотят встречаться. С кем именно встретились? Не хочу называть фамилий, пусть они сами между собой разбираются", - сказал глава. Комитета.
"Я могу признать, где недоработал - за работой над глобальными процессами, за войной я пропустил коммуникацию с бизнесом. Некоторые бизнесмены, и я имею в виду именно бизнесменов, а не активистов и самопровозглашенных экспертов, кто зарабатывает на эксплуатации проблем бизнеса, просто неверно понимают и не знают, что я делаю и для чего. Наверное, именно поэтому там такое количество подписей», - добавил депутат.
Как сообщалось, ранее несколько тысяч представителей крупного, малого и среднего украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить от должности главу парламентского комитета Даниила Гетманцева, недавно назначенного Секретарем Национального совета восстановления. Среди подписавшихся письма - руководители предприятий "Новая почта", "Смарт Холдинг", "Укртранс" и целый ряд бизнес-союзов.
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