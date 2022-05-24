Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

Об этом он заявил на брифинге после второй встречи Контактной группы по обороне Украине, которая прошла в режиме видеоконференции, пишет "Европейская правда".

"Я также хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы", - сказал Остин.

По его словам, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.

"Также хочу отметить ведущую роль Великобритании, которая помогает координировать военную помощь, и огромное количество британской военной помощи, которая продолжает поступать в Украину", - добавил глава Пентагона.