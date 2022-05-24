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Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
Об этом он заявил на брифинге после второй встречи Контактной группы по обороне Украине, которая прошла в режиме видеоконференции, пишет "Европейская правда".
"Я также хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы", - сказал Остин.
По его словам, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.
"Также хочу отметить ведущую роль Великобритании, которая помогает координировать военную помощь, и огромное количество британской военной помощи, которая продолжает поступать в Украину", - добавил глава Пентагона.
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