В «Евросолидарности» назвали заявления Медведчука в адрес Порошенко «информационной диверсией»

Все заявления подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко являются информационной диверсией в интересах России, заявили в партии "Европейская солидарность".

"Медведчук, спасая свою шкуру от ответственности за антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно на кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В "Евросолидарности" выразили сожаление, что Служба безопасности Украины в условиях войны "не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука".

"И потому дело не в Медведчуке и его "показаниях", а в том, что отдельные представители власти, например Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям - нарушают принцип внутриполитического единства", - подчеркнули в партии.

В "Евросолидарности" настаивают, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку может не раньше, чем завершится война. До тех пор все стороны должны совместно работать на победу.

"У нас есть ответы на все вопросы. В то время как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества. Как могло случиться так, что государственный изменник Медведчук стал для власти источником достоверной информации, равно как ведущие его каналов - участниками патриотического телемарафона; почему из его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования; и почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом?", - обратились в партии.

"Европейская солидарность" еще раз призывает власти сохранять внутреннее единство как залог победы и надеемся, что нас услышат. Враг не Порошенко, враг - путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача - сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага - россии", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, СБУ в понедельник обнародовала показания Медведчука о причастности Порошенко к делам о выводе из госсобственности нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР".

