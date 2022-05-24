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Экс-глава НБУ Гонтарева отрицает обвинения Медведчука и советует СБУ не идти на поводу у Коломойского
22:55 23.05.2022 |
Глава Нацбанка Украины в 2014-2017 годах Валерия Гонтарева категорически отрицает информацию о якобы участии НБУ в каких-то схемах на неконтролируемых территориях и заявляет, что центробанк работал над системой выплаты пенсий, зарплат, пособий и расчетов для бизнеса по заданию Кабмина и Верховной Рады, которая приняла закон о Крыме и Донбассе.
"Я послушала это памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не принимал участие ни в трубопроводе, ни в расчетах за уголь. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях", - сказала Гонтарева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
В то же время экс-глава НБУ обратила внимание на то, что СБУ вместе с Медведчуком уделили ей 50% своего ролика.
В этой связи Гонтарева напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя в сговоре с президентом Украины в 2014-2019 годах Петром Порошенко при национализации Приватбанка, однако это завершилось полным поражением истца.
"Так что я бы рекомендовала СБУ не идти на поводу у господина Коломойского и не пытаться на белое говорить черное, а заняться насущными проблемами Украины, находящейся в режиме кровавой войны", - заявила экс-глава НБУ.
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