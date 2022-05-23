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Украина может получить еще 30 немецких зенитных установок Gepard до конца августа
Поставка в Украину 30 зенитных самоходных установок Gepard должна быть завершена к сентябрю.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
После объявленного ранее намерения передать 15 танков Gepard до середины июля остальные должны быть доставлены промышленностью до конца августа, заявил в понедельник в Берлине представитель Министерства обороны.
Соответственно, на этой неделе ожидается заключение контрактов с немецкой промышленностью.
Соглашение также предусматривает обучение украинских экипажей самим производителем, отметил спикер. Бундесвер поддерживает процесс, среди прочего предоставляя соответствующие полигоны.
В конце апреля немецкое правительство дало зеленый свет на поставку Gepard, которые больше не используются Бундесвером. Они поступают из запасов вооружений компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однако тогда у предприятия возникли проблемы с получением боеприпасов. В настоящее время доступно около 59 000 единиц боеприпасов.
Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Кроме того, он хорошо подходит для защиты важной инфраструктуры, поскольку "также имеет сдерживающий эффект" от воздушных атак.
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