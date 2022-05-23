Дуда пообещал сделать все для вступления Украины в ЕС

Польские власти будут оказывать Украине всю необходимую помощь для вступления страны в Европейский Союз, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Верховной раде в воскресенье, 22 мая, во время визита в Киев. Видео его выступления транслировал в Facebook депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Выдержки из речи Дуды также опубликовала в Twitter его канцелярия.

"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - заявил польский президент.

Дуда стал первым главой иностранного государства, который произнес речь с трибуны украинского парламента с начала российского вторжения.

"Никаких решений об Украине без Украины"

Польский лидер подчеркнул, что только Украина имеет право решать свое будущее. "Появились голоса, которые говорят, что Украина должна уступить требованиям (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина. Но только Украина имеет право определять свое будущее", - сказал он под громкие аплодисменты, добавив, что никаких решений об Украине без Украины быть не должно.

По словам Анджея Дуды, международное сообщество должно потребовать от России полностью освободить территорию Украины. "Если Украина пожертвует - по экономическим причинам или из-за политических амбиций - хотя бы сантиметром своей территории, то это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного мира", - отметил он.

Украина подала заявку на вступление в ЕС вскоре после военного вторжения России. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила 9 мая, что ЕК даст официальный ответ на заявку Киева в июне. Если Брюссель порекомендует предоставить Украине статус кандидата и все 27 государств - членов союза согласятся с этим, начнутся переговоры о ее вступлении в ЕС.