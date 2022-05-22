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Украинские волонтеры столкнулись с проблемой ввоза в страну гумпомощи—эксперты
12:27 22.05.2022 |
Украинские волонтеры столкнулись с проблемой ввоза в страну гуманитарной помощи, сообщили представители волонтерских организаций во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
"Сейчас на территории Евросоюза есть достаточно доноров, которые заинтересованы предоставить гуманитарную помощь Украине, но им нужно, чтобы украинская сторона сама забирала ее. Из-за этого украинские общественные организации отказываются от гуманитарной помощи или передают ее другим организациям, так как не могут покрыть стоимость логистической составляющей доставки", - сообщила глава Клуба экспортеров Украины Евгения Литвинова.
Комментируя ввоз в Украину тепловизоров и квадрокоптеров, она отметила, что для таких товаров нужно гарантийное письмо конечного пользователя, автором которого может быть только орган военного управления министерства обороны или иное военное формирование.
В свою очередь, руководитель International Technology Transfer Association (ITTA) Артем Гончаренко сообщил, что украинская армия на сегодняшний день нуждается в лекарственных средствах, в частности в кровоостанавливающих препаратах, также препаратах против язвы, диареи, дисбактериоза, насморка кашля.
Он подчеркнул, что в настоящее время имеется большой спрос на противогельминтные препараты, препараты против блох клещей, комаров и противогрибковые средства. Кроме того, украинской армии требуются базовые лекарства, такие как парацетамол, ибупрофен, а также шприцы, бинты, бандажи и эластичные бинты.
В свою очередь директор центра Академии строительства Украины Иван Перегинец сообщил о планах создать международный фонд "Украина" для финансирования строительства домов лицам, утратившим свое жилье вследствие российского вторжения.
"Более миллиона семей остались без жилья (...) Мы сейчас в процессе регистрации международного строительного фонда "Украина", который будет решать вопросы по строительству домов", - сообщил Перегинец.
В свою очередь глава департамента международных связей "Контрамарка Хелп" Алексей Гончаров, сообщил о планах закупки мобильного полевого госпиталя.
"Мы сейчас работаем над мобильным госпиталем, который может подъезжать достаточно близко к линии фронта, разворачиваться за считанные минуты и предоставлять полную первую медпомощь", - сказал Гончаров.
По его словам, такой полевой госпиталь удалось найти в Турции и сейчас ведется сбор средств для его последующей закупки. Частично госпиталь финансируется благотворительными взносами с проведённых концертов, в большинстве организованных при поддержке "Контрамарки".
Президент Всеукраинской ассоциации областных рад Сергей Чернов, сообщил, что ассоциация еще 15 февраля на основе информации от иностранных коллег и украинской разведки приняла решение создать координационный центр для содействия органам местного самоуправления в предоставлении гуманитарной помощи, изучения всех возможных последствий военных действий, работы с религиозными конфессиями и подготовки документов "о разрушениях, которые нанесла РФ, а также возмещения убытков".
Ресторатор и волонтер Марьян Бурмыло сообщил о сотрудничестве с США. "Украинские волонтеры из Калифорнии организовали благотворительную помощь медучреждениям Украины. Одесситы Наталья Грищенко и Алексей Буяджи (общественная инициатива UkrainCA) с помощью команды Mission to Ukraine наладили поставки медикаментов на средства американских фондов Цинциннати и Балтимора - городов-побратимов украинских Харькова и Одессы. Поддержку в виде поставок хирургических наборов предоставляет Международная хирургическая инициатива ISHI Global (CША)", - сказал он.
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