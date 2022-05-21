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Новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot - WP
По данным издания The Washington Post, в одобренном накануне пакете помощи от США на сумму $40 млрд предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом говорится в публикации издания в четверг, пишет "Европейская правда".
"Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает всеобщую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия", - сказано в материале.
Издание отмечает, что в законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.
Украина неоднократно, еще со времен до вторжения, просила США о предоставлении систем Patriot, а после 24 февраля 2022 года этот запрос стал одним из основных (наряду с самолетами и танками), однако до сих пор он не был удовлетворен.
Большинство членов Сената США в четверг окончательно поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.
Законопроект еще предстоит подписать президенту Джо Байдену.
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