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Макрон уточнил свою идею европейского сообщества
"Европейское политическое сообщество" является лишь "дополнением, а не альтернативой" процессу вступления в ЕС.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, приветствуя в Елисейском дворце президента Молдовы Маю Санду.
По словам Макрона , предлагаемый новый формат имеет целью создать новые рамки для структурирования сотрудничества, объединив демократические европейские нации, которые придерживаются нашей базы ценностей и стремятся или не вступать в Европейский Союз.
"Это сообщество является не альтернативой процессу вступления, а только дополнением, которое независимо от него позволяет прочнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими желающими странами", - уточнил он.
Напомним, Эммануэль Макрон 9 мая анонсировал создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт в том числе для Украины и Британии.
Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что в присоединении к ЕС нуждается "десятки лет", предложив, что пока Украина должна быть частью "европейского политического сообщества", в которое также может входить и вышедшая из ЕС Британия.
Эта инициатива вызвала острую реакцию Киева - в ней увидели попытку найти замену статусу кандидата в члены ЕС.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что такая замена не может удовлетворить Киев: "Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить".
По его словам, сейчас самым важным для Украины будет приобретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС. "Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как. Когда и все такое", - добавил Кулеба.
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