Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный по приглашению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной.

"Отметил, что наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны. Повторил свои слова на заседании Военного комитета НАТО в январе прошлого года - ответ агрессору должен быть консолидирован. Война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба была для нас наукой", - написал Залужный в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Украине понимали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней.

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захвата города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий", - отметил Залужный.

В частности, как он отметил, удалось разблокировать Харьков и Николаев, а также ведутся бои на Херсонском направлении.

"Не мог не вспомнить о защитниках Мариуполя, которые своими героическими действиями удержали многотысячную группировку противника и дали нам возможность оборудовать оборонительные рубежи по другим направлениям", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Также он отметил, что россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки, подчеркнув, что "это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО".

"Ведь любая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", - отметил Залужный.