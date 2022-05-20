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Байден сообщил об очередной партии военной помощи Украине
Президент США Джо Байден сообщил, что выделяет очередную партию военной помощи для Украины.
"Сегодня я сообщаю о новой партии помощи в сфере безопасности. Это позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую помощь", - говорится в заявлении президента США, опубликованном в четверг Белым домом.
Байден пообещал, что США будут стремиться, оказывая такого рода поддержку, "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".
"Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также - гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру", - сказал президент США.
Более подробную информацию о новом пакете помощи Украине предоставил позже в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.
"В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для этих гаубиц... и три артиллерийских разведывательных радиолокационных станции AN/TPQ-36", - заявил Кирби на брифинге.
По его словам, в общей сложности, США за время работы администрации Байдена направили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $4,6 млрд. Из этой суммы $3,9 млрд США выделили с 24 февраля 2022 года.
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