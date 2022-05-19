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Австралия отправит Украине дополнительную партию бронетранспортеров
Правительство Австралии утвердило решение передать Украине новую партию оружия, а граждане собрали 60 паллет медицинской помощи.
Об этом сообщает Australian Defence Magazine, передает "Европейская правда".
Новая партия оружия для Украины от Австралии состоит из 14 гусеничных бронетранспортеров М113 и 20 бронемашин Bushmaster. Стоимость вооружения составляет $60 млн.
"Эта дополнительная помощь в дальнейшем будет поддерживать правительство Украины в его ответе на жестокое и незаконное вторжение России", - заявил министр обороны Австралии Питер Даттон в релизе на его личном сайте.
Кроме того, граждане Австралии собрали 60 паллет медицинской помощи, которую также пришлют в Украину. От имени Австралийского управления радиационной защиты и ядерной безопасности (ARPANSA) и Австралийской организации ядерной науки и технологий в Украину отправятся три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты.
Общий вклад Австралии в поддержку Украины сегодня составляет более $285 млн.
Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.
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