СБУ пресекла попытку чиновников продать бронежилеты, переданные военным

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, назначаемую украинским защитникам: злоумышленники пытались незаконно продать свыше 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Как сообщила СБУ в "Телеграм-канале", бронежилеты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую областную военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.

"Впрочем вместо бесплатной передачи украинским защитникам причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", - говорится в сообщении.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме, рассказали в спецслужбе.