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СБУ пресекла попытку чиновников продать бронежилеты, переданные военным
13:07 19.05.2022 |
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, назначаемую украинским защитникам: злоумышленники пытались незаконно продать свыше 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
Как сообщила СБУ в "Телеграм-канале", бронежилеты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую областную военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.
"Впрочем вместо бесплатной передачи украинским защитникам причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", - говорится в сообщении.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме, рассказали в спецслужбе.
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