Бриджит Бринк утверждена в должности посла США в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям вечером в среду, 18 мая, единогласно утвердил Бриджит Бринк в должности посла этой страны в Украине. Она может прибыть в американское диппредставительство в Киеве уже в июне.

До этого Бринк была послом США в Словакии. Кроме того, работала в Госдепартаменте старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. С 2011 года Бриджит Бринк была заместителем посла США в Грузии, а с 2014 по 2015-й - заместителем посла США в Узбекистане.

18 мая США возобновили работу своего посольства в Киеве - после трехмесячного перерыва, вызванного вторжением России в Украину. Над зданием дипмиссии США в Киеве был поднят американский флаг.