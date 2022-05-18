В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым военным путем

В Североатлантическом Альянсе допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу.

Об этом заявил CNN в среду военный представитель НАТО, владеющий разведданными, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, нынешнее обсуждение в НАТО состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины. В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.

"Я думаю, что они могли бы (отвоевать Крым и Донбасс), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.

В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, имея в виду возможную негативную реакцию местного населения из некоторых из этих районов.

Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.

"Я думаю, что какое-то время ситуация не будет двигаться", - сказал чиновник.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата возмещений Россией.