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В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым военным путем
22:16 18.05.2022 |
В Североатлантическом Альянсе допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу.
Об этом заявил CNN в среду военный представитель НАТО, владеющий разведданными, пишет "Европейская правда".
По словам чиновника, нынешнее обсуждение в НАТО состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины. В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.
"Я думаю, что они могли бы (отвоевать Крым и Донбасс), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.
В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, имея в виду возможную негативную реакцию местного населения из некоторых из этих районов.
Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.
"Я думаю, что какое-то время ситуация не будет двигаться", - сказал чиновник.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата возмещений Россией.
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