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США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине
Госдепартамент США объявил о создании нового подразделения для расследования, документирования и публикации предполагаемых военных преступлений России в Украине. Обсерватория конфликта "соберет, проанализирует и сделает широко доступными доказательства совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине", говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 17 мая.
Подразделение будет собирать информацию из открытых и коммерческих источников, в том числе данные из соцсетей и с коммерческих спутниковых снимков, для использования в гражданских и уголовных судебных процессах. Под эгидой обсерватории будет создан сайт, призванный противодействовать "усилиям России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", говорится в сообщении Госдепартамента США.
В работе подразделения примут участие Госдеп, компания-разработчик картографического программного обеспечения Esri, лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета; Смитсоновская инициатива по спасению культуры и PlanetScape Ai, которая сочетает анализ на основе искусственного интеллекта со спутниковыми снимками и другими данными.
Возможные военные преступлений России в Украине
Расследованием возможных военных преступлений России занимается и сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.
Кроме того, собственные расследования начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. 17 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа.
Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Буча под Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.
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