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ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в войне с РФ
Сейчас война России против Украины находится в поворотной точке, и Евросоюз не позволит, чтобы у Украины закончилось оружие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран организации в Брюсселе во вторник, 17 мая, сообщает корреспондент DW. В этом заседании Совета ЕС по видеосвязи принял участие глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.
По словам Борреля, государства Евросоюза продолжат предоставление Украине военной помощи. "Эта поддержка крайне важна сейчас, потому что война находится в поворотной точке. Мы не можем позволить, и мы не позволим, чтобы у Украины закончились запасы вооружений, ведь битва за Донбасс переживает момент, когда контратаки украинцев давят на россиян", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Пробелы в расходах на оборону не помешают ЕС поддерживать Украину
На том же заседании министры обороны обсудили пробелы в оборонных инвестициях стран ЕС. Они оценили их в 160 млрд евро за время с 2009 года, сообщил Боррель, добавив, что европейцы прошли через серьезный процесс разоружения. Хватит ли тогда оружия для поддержки Украины? На этот вопрос корреспондента DW верховный представитель ответил: "Да, несомненно, у государств-членов ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать поддержку Украины в том же темпе".
В ответ на просьбу оценить, сколько еще российские войска смогут поддерживать темп своих попыток захватить Донбасс , Борель сказал, что не решится "строить гипотезы о том, сколько Россия сможет оказывать сопротивление". "Я говорю о России и сопротивлении. Слова "оказывать сопротивление" мы применяем к России", - подчеркнул он и пояснил такой выбор слов большими потерями вооруженных сил РФ. Боррель указал на список проверенных потерь российской военной техники. "Это невероятное количество потерь. Я не знаю, смогут ли они восполнить их, но потери российской армии действительно изумляют", - добавил он.
Кроме того, Боррель сообщил о возобновлении деятельности Консультативной миссии ЕС в Украине, которая теперь будет работать с обновленным мандатом. Он позволит ей способствовать расследованию военных преступлений. Отметил верховный представитель ЕС.
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