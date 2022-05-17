Финансовые новости
- |
- 17.05.22
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов
Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа, заявил во вторник, 17 мая, главный прокурор МУС Карим Хан.
Это самая крупная выездная операция за время существования управления, подчеркнул Хан. Задача экспертов состоит в сборе свидетельских показаний и оценке криминалистических и цифровых материалов таким образом, чтобы их можно было использовать в будущих разбирательствах в уголовном суде. По словам Хана, представители МУС будут работать с группой французских судебно-медицинских экспертов в Украине и с командами, отправленными другими государствами.
Расследование Международным уголовным судом возможных военных преступлений в Украине началось в начале марте. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный прокурор суда Карим Хан, который после посещения Украины заявил, что "вся страна превратилась в место преступления".
Возможные военные преступлений России в Украине
Расследованием возможных военных преступлений России занимается сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.
Собственные расследования также начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Бучапод Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия
|Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов
|Глава Минфина США призывает союзников увеличить финансовую помощь Украине
|Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Украина арестовала 12 млрд грн активов российского олигарха Михаила Фридмана
Это интересно
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%