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Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
Правительство Германии поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией за последние две недели.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
По данным издания, в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.
Информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.
Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.
Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ Panzerhaubitze 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.
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