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Боррель объяснил, что для ЕС будет победой Украины в войне
22:23 16.05.2022 |
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что победой Украины в войне с Россией станет отбрасывание российских захватчиков за пределы границ Украины.
Об этом Боррель сказал после заседания глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Боррель отвечал на вопросы, касающиеся попыток России устанавливать собственные оккупации администрации на занятых украинских территориях. Он заверил, что ЕС не сочтет эти территории российскими.
"Мы не признаем ни один квадратный километр, взятый россиянами, так же, как мы не признаем (аннексию) Крыма. Мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет объявлена частью России", - сказал глава европейской дипломатии.
"Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы это говорим - мы надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что она отбросит захватчиков за пределы своих границ", - добавил Боррель.
Напомним, сейчас РФ резко теряет наступательные возможности на фронте, но при этом ограничивается заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина способна победить в войне с Россией.
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