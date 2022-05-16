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Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг
07:52 16.05.2022 |
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина способна победить войны с Россией.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление Столтенберг сделал во время неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО в Берлине.
При этом сам Столтенберг принимал участие в этой встрече только дистанционно, поскольку накануне заболел Covid.
Генсек НАТО убежден - "Украина может выиграть эту войну", ведь РФ "не смогла взять Киев, отступает от Харькова, и их большое наступление в Донбассе застопорилось".
"Украина может выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают свою родину", - убежден генсек НАТО.
Напомним, сейчас РФ резко теряет наступательные возможности на фронте, но при этом ограничиваются заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.
А по словам бригадного генерала США Бена Ходжеса, бывшего командующим объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах, а вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, последние заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.
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