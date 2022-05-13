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Германия рассматривает передачу Украине систем ПВО IRIS-T SLM - Bild
Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает немецкое издание Bild.
Предложение от компании DIEHL уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято.
По информации издания, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине с ноября.
Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.
В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. Они могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.
С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Напомним, в конце апреля немецкий Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.
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