Климкин: На ​​Западе нет согласия относительно того, как Украина будет освобождать Донбасс

На Западе нет согласия относительно того, как Украина будет освобождать все временно оккупированные Россией территории.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин считает, что у Запада на сегодняшний день нет общего видения, как закончится война России против Украины.

"Даже в американской администрации, хотя там есть консенсус по поддержке Украины и движению к стратегическому поражению России, но нет консенсуса относительно конечной конструкции, как именно будет выглядеть это поражение", - отметил экс-глава МИД.

По его словам, согласия нет и в Европе.





"Например, Макрон призывает "не унижать Путина", в Германии такие же настроения. Поэтому я, к сожалению, не вижу консенсуса, который помогал бы Украине освободить все оккупированные территории. Даже в отношении Донбасса", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что подразумевает именно отсутствие единодушия, ведь есть те, кто поддерживает освобождение всех оккупированных территорий.