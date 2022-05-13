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Климкин: На Западе нет согласия относительно того, как Украина будет освобождать Донбасс
17:56 13.05.2022 |
На Западе нет согласия относительно того, как Украина будет освобождать все временно оккупированные Россией территории.
Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкин считает, что у Запада на сегодняшний день нет общего видения, как закончится война России против Украины.
"Даже в американской администрации, хотя там есть консенсус по поддержке Украины и движению к стратегическому поражению России, но нет консенсуса относительно конечной конструкции, как именно будет выглядеть это поражение", - отметил экс-глава МИД.
По его словам, согласия нет и в Европе.
"Например, Макрон призывает "не унижать Путина", в Германии такие же настроения. Поэтому я, к сожалению, не вижу консенсуса, который помогал бы Украине освободить все оккупированные территории. Даже в отношении Донбасса", - сказал он.
Климкин подчеркнул, что подразумевает именно отсутствие единодушия, ведь есть те, кто поддерживает освобождение всех оккупированных территорий.
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