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Хлебороб-астролог: Арестович зарегистрировал свое имя как торговые марки
17:40 13.05.2022 |
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в апреле зарегистрировал несколько торговых марок со своей фамилией.
Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, им зарегистрированы марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".
Зарегистрированные по этой торговой марке классы товаров и услуг предусматривают: астрологическое консультирование, арттерапию, административную помощь по приглашениям к участию в тендерных процедурах, медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства, страховые и финансовые услуги, видеосъемку и организацию семинаров, конференций тому подобное.
Юрист Максим Попов считает, что столь широкий спект услуг связан с тем, что перечень просто копировали. "Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары. Что это - попытка сэкономить на сборах?" - отметил он.
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