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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спор о поставках оружия Украине: Болгария нашла компромисс

09:21 13.05.2022 |

Политика, Мир

 Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в парламенте

Военная помощь Украине: да или нет? Этот вопрос чуть не разрушил правительственную коалицию в Болгарии. Политики в этой стране ЕС расколоты в том, что касается отношений с Москвой. Традиционно дружественная России Болгарская социалистическая партия грозит с 24 февраля - дня начала вторжения РФ в Украину - выйти из состава коалиции и тем самым отправить в отставку все правительство, если София решит поставлять оружие Украине.

Поддержку в этом вопросе социалисты получают от президента страны Румена Радева, который много раз предупреждал, что поставки оружия Киеву превратят Болгарию в прямого участника войны. Во время пятичасовых парламентских дебатов 4 мая властям Болгарии наконец удалось достичь компромисс. София не будет поставлять оружие, а вместо этого начнет оказывать Украине "военно-техническую помощь", то есть ремонтировать поврежденную технику и обеспечивать ее техобслуживание.

Письмо из Киева спасло правительство Болгарии

Такой вариант предложил украинский президент Владимир Зеленский в письме болгарскому парламенту, он стал компромиссным и спас правительственную коалицию от раскола. Но что именно должны ремонтировать в Болгарии, пока неизвестно.

Густав Грессель (Gustav Gressel), военный эксперт из European Council on Foreign Relations, скептически относится к этому решению: "Речь может идти только о техобслуживании и ремонте бронированных боевых машин. По поводу летательных аппаратов у меня есть большие сомнения, это имеет смысл делать только на месте, в самой Украине. Транзит в Болгарию и затем возвращение в Украину техники принесет больше хлопот, чем пользы".

7 мая замминистра обороны Болгарии Йордан Бошилов заявил в интервью госканалу BNT, что на следующей неделе в страну прибудут украинские специалисты, с которыми Бошилов обсудит, "какую технику будут ремонтировать в Болгарии".

Сможет ли Болгария оказывать военно-техническую поддержку

Критически высказался по этому вопросу Александар Михайлов, недавно ушедший в отставку глава правления госкомпании Kintex, осуществляющей торговлю оружием. В интервью болгарскому каналу Nova TV он рассказал о катастрофическом состоянии фирм, отвечающих за ремонт оружия - Avionams и Terem. Avionams, отметил Михайлов, сама была зависима от России в вопросах техобслуживания старых советских самолетов.

А в вопросе обеспечения техобслуживания бронемашин, за который отвечает фирма Terem, судя по всему, дела обстоят не лучше. Из-за недостатка финансирования треть техники, необходимой для ремонта, неисправна, другая часть пропала, разворована или продана. "Эти фирмы работают лишь на 40 процентов своей мощности, и к тому же они должны обеспечивать техническое обслуживание вооружений болгарской армии", - заявил Михайлов.

Кроме того, Болгария сама не производит запчасти и до недавних пор завозила их из России и Украины. Замглавы министерства обороны Бошилов признает: "Мы 30 лет занимаемся техобслуживанием старой советской техники, которую давно пора заменить".

Болгария продает оружие Украине - но не напрямую

Польза военно-технической помощи со стороны Болгарии для Украины, таким образом, является незначительной. Но это лишь часть правды. Страна-член ЕС и НАТО, очевидно, обходными путями поставляет оружие Украине. Так, Александар Михайлов говорил в телеинтервью "о старой схеме, по которой болгарское оружие поступает через Чехию, Словакию и Польшу в Украину".

"Болгария будет продолжать продавать оружие Украине", - заверил бывший министр обороны Ангел Найденов болгарский телеканал BTV. Согласно сообщениям в местных СМИ, речь идет не о тяжелых вооружениях, танках и самолетах, а о гранатах, боеприпасах и огнестрельном оружии. Тайной торговлей оружием Kintex, которой тогда управляли болгарские спецслужбы, занималась еще во времена холодной войны.

Конфликт внутри руководства Болгарии

"Нынешний кризис в правительстве как внутреннего так и внешнеполитического масштаба", - поясняет Румена Филипова, директор Institute for Global Analysis в Софии, в разговоре с DW. По ее словам, на внутриполитическом уровне это указывает на раскол между президентом Радевым и партиями в правительстве, выступающими за реформы.

"Радев в последние два года заявлял о внутриполитических реформах, а на внешнеполитическом уровне он придерживался сдержанной, даже нейтральной политики по отношению к России. Сейчас РФ пытается вытащить Болгарию из НАТО тем, что прекращает ей поставки газа, провоцирует конфликт с Северной Македонией и инструментализирует вопрос военной помощи Киеву", - говорит Филипова.

По всем трем вопросам президент Радев и министр экономики Корнелия Нинова, глава соцпартии, открыто конфликтуют с премьером Кирилом Петковым. Официальный отказ в поставках оружия Украине, предоставление взамен этого военно-технической помощи одновременно с неофициальными поставками, очевидно, является политическим ходом болгарского премьера, которому помог украинский президент.

"Украина, которая вынуждена вести борьбу за выживание, своим письмом помогла стабилизировать дружественное ей болгарское правительство, которое находится под давлением России. Это шаг Зеленского и Петкова, достойный уважения", - подводит итог Мартин Коте, руководитель бюро фонда Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) в Софии. Но вопрос того, как долго будет сохраняться эта стабильность, остается открытым. Ведь уже на следующий день после дебатов в парламенте президент Радев назвал решение о предоставлении военно-технической помощи Украине "опасным шагом".
По материалам: Deutsche Welle
 

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