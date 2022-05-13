Сенатор США Пол блокирует помощь Украине в $40 млрд

Сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол препятствует быстрому принятию законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на сумму около $40 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

"Рэнд Пол только что единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине. Он добивается от Сената включения в законопроект новых формулировок, хотя все равно в итоге планирует голосовать против него, ссылаясь на проблему госдолга и инфляции в США", - написал в твиттере журналист агентства Стивен Деннис.

"Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить в Украину", - заявил сенатор Пол, чье выступление транслировал телеканал С-SPAN.

Позиция Пола означает, что законопроект, вероятно, в итоге все же будет принят, но не так быстро, как планировалось. Сенаторам сначала придется рассматривать предложения Пола, голосовать по ним. Все это их ожидает после паузы в работе сената в несколько дней.

В итоге, как отмечает The Hill, итоговое голосование состоится на следующей неделе, а может и еще позже. Кроме того, если по просьбе Пола текст законопроекта будет изменен, документ в его финальном виде затем предстоит отправить на повторное рассмотрение в Палату представителей.

