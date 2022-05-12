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Сытник назначен замглавы НАПК
14:10 12.05.2022 |
Бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в четверг назначен заместителем главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба агентства.
"12 мая глава НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем Артема Сытника", - сказано в сообщении в Facebook.
Отмечается, что в НАПК Сытник будет отвечать за следующие направления: координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Сытник также будет исполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия последнего.
Как сообщалось, полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекли 16 апреля. В 2015 году он был назначен на должность главы НАБУ и занимал этот пост до 2022 года.
12 апреля в НАБУ сообщили, что обязанности директора НАБУ будет исполнять первый заместитель Гизо Углава.
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