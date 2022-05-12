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Сенат Чехии признал геноцидом преступления России в Украине
Сенат Чехии в среду 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.
Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".
"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол в Twitter.
Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.
Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек.
Сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые Россия совершает системно и масштабно, заявляя, что они - проявление геноцида против украинского народа.
10 мая Сейм Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
Также парламент Эстонии одобрил заявление, в котором признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает поддержать расследование этих преступлений.
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