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Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000
18:02 11.05.2022 |
Бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных орудиях-гаубицах Panzerhaubitze 2000.
Об этом сообщило Министерство обороны в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
Украинские военные накануне приземлились в земле Рейнланд-Пфальц в самолете Бундесвера из Польши.
Военные из Украины начали обучение в артиллерийской школе Бундесвера в Идар-Оберштайне.
Для защиты от нападения России Германия и Нидерланды хотят передать Украине всего двенадцать самоходных гаубиц, семь из которых - из Германии.
Обучение обычно длится 40 дней, однако его можно сократить при наличии необходимых предварительных знаний.
По данным Минобороны Германии, цель состоит в том, чтобы вместе с Нидерландами подготовить "до 18 расчетов" для гаубицы. В зависимости от оперативной обстановки экипаж состоит от трех до пяти военных.
В конце марта Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.
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