Еврокомиссия предложит признать уклонение от санкций преступлением в ЕС – СМИ

Европейская комиссия представит через две недели юридическое предложение объявить уклонение от санкций преступлением в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Комиссия внесет это предложение в соответствии с положением договора, позволяющим странам в координации с Европейским парламентом "устанавливать минимальные правила по определению уголовных преступлений и санкций по особо серьезным преступлениям трансграничного характера".

По словам чиновников, этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов, в том числе российских.

По состоянию на апрель страны ЕС конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие находящимся под санкциями физическим и юридическим лицам. Эта цифра, вероятно, увеличилась с тех пор.

Обсуждение о том, могут ли быть конфискованы эти активы, продолжаются. Проблема в том, что конфискация активов является вопросом национального законодательства, различающегося в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций является уголовным преступлением, а в других - нет.

Предложение Еврокомиссии, которое потребует единогласия столиц ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на гармонизацию этого вопроса.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны.