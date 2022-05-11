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Еврокомиссия предложит признать уклонение от санкций преступлением в ЕС – СМИ
Европейская комиссия представит через две недели юридическое предложение объявить уклонение от санкций преступлением в ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Комиссия внесет это предложение в соответствии с положением договора, позволяющим странам в координации с Европейским парламентом "устанавливать минимальные правила по определению уголовных преступлений и санкций по особо серьезным преступлениям трансграничного характера".
По словам чиновников, этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов, в том числе российских.
По состоянию на апрель страны ЕС конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие находящимся под санкциями физическим и юридическим лицам. Эта цифра, вероятно, увеличилась с тех пор.
Обсуждение о том, могут ли быть конфискованы эти активы, продолжаются. Проблема в том, что конфискация активов является вопросом национального законодательства, различающегося в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций является уголовным преступлением, а в других - нет.
Предложение Еврокомиссии, которое потребует единогласия столиц ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на гармонизацию этого вопроса.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны.
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