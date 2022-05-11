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Палата представителей США одобрила предоставление помощи Украине на $40 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на $40 миллиардов.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
Палата представителей приняла законопроект о расходах Украины 368 голосами против 57, причем каждый голос против был от республиканцев. Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, быстро его рассмотрит.
Две недели назад президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные $33 млрд помощи Украине, но законодатели решили увеличить военное и гуманитарное финансирование.
"Этот законопроект защитит демократию, ограничит российскую агрессию и укрепит нашу собственную национальную безопасность, но, главное, поддержит Украину", - заявила представительница Демократической партии Роза ДеЛауро, возглавляющая комитет по ассигнованиям Палаты представителей, призывая поддержать пакет расходов.
Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая оборонная помощь для Украины закончится позже в мае.
Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, направленного в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.
Кроме того, законодательство позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.
Документ также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.
Новый пакет помощи также включает гуманитарную помощь - 5 миллиардов долларов для решения проблем продовольственной безопасности во всем мире из-за конфликта и почти 9 миллиардов долларов для фонда экономической поддержки Украины.
Он предоставляет сотни миллионов долларов для помощи беженцам и финансирования усилий по захвату активов олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
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