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Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС – посол
Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.
Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает "Европейская правда".
Посол сделал такое заверение по своей инициативе в конце разговора, когда вопрос об этом от ведущего не прозвучал.
"В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", - сказал Ийдярто.
Ранее в интервью ЕвроПравде заместитель главы ОПУ и дипсоветник президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что пока в Киев не поступали сигналы из Будапешта о намерении Виктора Орбана блокировать движение Украины в ЕС.
В то же время, по данным опроса Flash Eurobarometer, во всех странах ЕС, кроме Венгрии, более половины населения поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
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