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Пентагон заказал беспилотники Switchblade для передачи Украине
Министерство обороны США заключает контракт на $17,8 млн. и на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил заместитель министра обороны по закупкам и поддержке Уильям Ла Планте.
По его словам, подписание соответствующего соглашения состоится в этот день, чуть позже.
Закупка этих беспилотников будет профинансирована в утвержденном в середине марта пакете поддержки Украины, который составляет $300 млн. В настоящее время из этой суммы закуплено оружие на $136,8 млн, уточняет Ла Планте.
На эту сумму уже были закуплены для Украины и отправлены "беспилотные летательные системы, (бронетранспортеры) Puma, передовая система высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование и припасы, блюда, готовые к употреблению, даже бинокли", перечисляет Ла Планте.
Также, по его словам, в рамках другого пакета помощи Украине, Пентагон увеличивает запасы ракет Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этих ракет.
Напомним, что первые поставки в Украину американских беспилотников включали в себя Switchblade серии 300. Это беспилотники массой 2 кг, предназначенные для атаки личного состава и легких транспортных средств. По данным производителя, они могут пролететь около 10 километров и зависать над целью примерно 15 минут.
Также в Украину следует новые версии модели Series-600, которые могут пролететь более 40 км и зависнуть над целью в течение 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать баражирующую ракету.
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