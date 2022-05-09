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Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность», избежав упоминания о войне РФ против Украины
07:56 09.05.2022 |
Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.
Краткое заявление опубликовано в Twitter председательствующей в Совбезе Франции, пишет "Европейская правда".
"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", - говорится в заявлении.
Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение".
Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.
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