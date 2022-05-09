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Британия предоставит Украине военную помощь на 1,6 млрд долларов
Британия предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов стерлингов - 1,6 млрд долларов США.
Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон перед запланированной видеоконференцией G7, пишет "Европейская правда".
Новый пакет почти удваивает помощь, ранее анонсированную Великобританией для Украины. В правительстве отметили, что это самые большие расходы на военную поддержку после войн в Ираке и Афганистане.
"Брутальное нападение Путина не только влечет за собой огромные разрушения в Украине - это чревато также миром и безопасностью во всей Европе", - заявил Борис Джонсон.
Как уточняет The Guardian, в этот пакет входят и 300 млн фунтов стерлингов, анонсированные Борисом Джонсоном во время выступления в Верховной Раде. Среди оружия, которое планируют предоставить - системы контрбатарейной борьбы, оборудование для заглушения GPS, приборы ночного видения. Средства выделят из резерва, который используют на случай чрезвычайных ситуаций.
В правительстве сообщили также, что Джонсон в этом месяце встретится с ведущими компаниями военно-промышленного комплекса и обсудит увеличение производства, учитывая рост спроса из-за войны в Украине.
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