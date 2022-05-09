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Блинкен утвердил выделение $150 млн дополнительной военной помощи Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердил выделение 150 миллионов долларов дополнительной помощи для Украины.
Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа, сообщает "Европейская правда".
"Сегодня, согласно поручению президента, я разрешаю выделить дополнительную немедленную военную помощь Украине на сумму до 150 миллионов долларов в виде дополнительного вооружения и оборудования из запасов Министерства обороны США", - заявил Блинкен.
По его словам, это разрешение является девятым изъятием вооружений, оборудования и поставок из запасов Министерства обороны Украины с августа 2021 года.
Таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно 3,8 миллиарда долларов в вооружении и технике с тех пор, как Россия начала жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение 24 февраля.
"Мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, которое ее силы эффективно используют для защиты своей страны и свободы своих сограждан. Кроме военной помощи мы также продолжаем оказывать прямую финансовую поддержку Украине, поддержку в документировании доказательств зверств России против мирного населения Украины и меры по продолжению усиления давления". на экономику разрушающегося Путина. Вместе эти усилия помогут укрепить позиции Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира, пока она не покончит с бессмысленной войной против Украины" - заявил Блинкен.
"Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его справедливом деле - защите своей страны и своей демократии. Вместе мы продолжим поддерживать защиту Украины суверенитета и территориальной целостности, а также продолжим финансировать гуманитарную помощь тем, кто ее нуждается. Украина выиграла битву за Киев, и мы будем помогать Украине бороться так долго, как это нужно. Мы единственные с Украиной", - подчеркнул он.
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