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Посол Украины отказался извиняться за свои слова о канцлере Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался приносить извинения за то, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной колбасой".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
"Дело не в том, чтобы принести извинения, а в том, чтобы делать правильную политику в наши дни", - сказал Мельник.
Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.
Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев, отметив, что тот "притворяется обиженной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает "притворяться невинно обиженным". - Ред.).
5 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который он охарактеризовал как хороший и конструктивный.
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