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В Пентагоне рассказали о передаче Украине разведданных
США действительно делятся с Украиной разведывательной информацией, но не участвуют в принятии решений и не передают данных о местоположении военачальников высшего звена, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби на брифинге в четверг, 5 мая. Ранее об этом заявил, не раскрыв подробностей, президент США Джо Байден.
"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведданные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - сказал Кирби. "У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - добавил представитель Пентагона.
По его словам, украинские вооруженные силы объединяют информацию, полученную от США и других партнеров, с данными собственной разведки и на этом основании принимают собственные решения. "У них есть собственные серьезные разведывательные возможности", - сказал Кирби.
Данные разведки США о российских генералах
О передаче американской разведкой Украине информации, которая приводит к раскрытию местонахождения российских генералов на поле боя, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times. По данным издания, США предоставляют Украине данные о перемещениях мобильного штаба российской армии. ВСУ объединяют эту информацию с собственными данными и наносят точные удары. Такой обмен информацией привел к тому, что украинские военные, по их сообщениям, убили 12 российских генералов - цифра, "поразившая военных аналитиков", пишет NYT.
"Разведывательная поддержка США оказала решающее влияние на поле боя. Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов", - описывают ситуацию источники издания. Этот поток информации возрос в последний месяц - после сообщений о готовящемся наступлении российских войск на юге Украины и в Донбассе.
Для сбора информации США используют в том числе секретные и коммерческие спутники, отслеживающие передвижения российских войск. При этом США не передают украинцам точные данные о местоположении самых высокопоставленных российских военачальников, чтобы избежать эскалации конфликта, пишет NYT.
Низкая дисциплина в российской армии
Хотя информация, которую Соединенные Штаты передают Украине, оказывается ценной, российские генералы нередко сами выдают свое местоположение, пишет NYT. Военачальники разговаривают по незащищенным каналам связи, из-за чего их удается прослушивать и определять местонахождение, рассказали источники в Пентагоне.
"Это свидетельствует о плохой дисциплине, отсутствии опыта, высокомерии и неспособности оценить украинские возможности", - говорит бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.
Другая причина, почему ВСУ удалось убить так много генералов, заключается в чрезмерной централизации принятия решений в российской армии, пишет NYT. Вместо того, чтобы делегировать приятие решений офицерам на поле боя, российские генералы вынуждены "совершать рискованные поездки на передовую", чтобы решать там логистические и оперативные вопросы, объясняют собеседники газеты.
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