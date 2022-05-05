Финляндия предоставит 70 млн евро помощи Украине и дополнительную военную технику

Финляндия дополнительно выделит Украине 70 миллионов евро помощи и отправит военную технику.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на международной конференции доноров для Украины в Польше, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли решение о выделении еще 70 млн евро, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. Вдобавок к этому мы сейчас готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Взнос, который требует одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Мы также приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - сказала Марин.

Она добавила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России, в том числе в энергетическом секторе.

"Я приветствую предложение Еврокомиссии по новым санкциям. Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", - сказала премьер.