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Финляндия предоставит 70 млн евро помощи Украине и дополнительную военную технику
Финляндия дополнительно выделит Украине 70 миллионов евро помощи и отправит военную технику.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на международной конференции доноров для Украины в Польше, пишет "Европейская правда".
"Мы приняли решение о выделении еще 70 млн евро, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. Вдобавок к этому мы сейчас готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Взнос, который требует одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Мы также приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - сказала Марин.
Она добавила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России, в том числе в энергетическом секторе.
"Я приветствую предложение Еврокомиссии по новым санкциям. Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", - сказала премьер.
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