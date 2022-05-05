Президент Евросовета Мишель внесет на рассмотрение лидеров заявку Украины о членстве в лучший для этого момент

Президент Европейского совета Шарль Мишель в настоящее время не готов назвать конкретную дату внесения в повестку для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство ЕС и намерен это сделать тогда, когда для этого "наступит лучший момент".

В интервью агентству "Интерфакс-Украин" Мишель пояснил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос будет рассмотрен в Европейском совете.

"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже - я не могу сказать сегодня", - пояснил он.

При этом президент Европейского совета напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе. "По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней", - уточнил Мишель.

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, в которой Украине членство будет предоставлено еще до проведения всех необходимых реформ, собеседник агентства отметил, что "совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам: верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам".