Украина получила от США 90% обещанных гаубиц

Почти все гаубицы, которые Соединенные Штаты обещали Украине, уже были доставлены.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет "Европейскую правда" со ссылкой на CNN.

"Я могу сказать вам, что более 90% из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в двух последних президентских пакетах помощи, на самом деле находятся в украинских руках", - сказал чиновник.

По словам чиновника, почти 90 000 из 144 000 обещанных боеприпасов для гаубиц также находятся в Украине.

Он отметил, что Соединенные Штаты не отслеживали, куда идет артиллерия после передачи оружия украинцам.

"Опять же, куда они идут и как они используются, это зависит от украинцев. У нас нет надзора за каждым оружием и где оно воюет", - сказал чиновник.