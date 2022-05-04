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Британия отправит Украине беспилотники, которые могут доставлять оборудование на передовую
Великобритания передаст Вооруженным силам Украины беспилотники Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование войскам на передовой.
Об этом сообщает телеканал Sky News, пишет "Европейская правда",
Это часть нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном во вторник.
Квадрокоптеры были испытаны Королевской морской пехотой Великобритании.
Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.
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