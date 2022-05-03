Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

Венгрия назвала "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач, пишет "Европейская правда".

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.

Венгрия проголосовала за все пакеты санкций ЕС, наложенные на Россию после вторжения, но выступала против санкций, направленных на импорт энергоносителей. Но в последние дни Будапешт, вероятно, смягчил свою позицию, и ожидается, что ЕС вскоре объявит нефтяное эмбарго.

Будапешт также заявил, что готов выполнить требования Москвы об оплате в рублях за экспорт газа.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.