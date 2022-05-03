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Папа Римский хочет поехать в Москву к Путину – в Киев не планирует
12:48 03.05.2022 |
Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".
"В первый день войны я звонил президенту Украины Зеленскому. Путину же я не звонил. Я слышал его в декабре на свой день рождения, но на этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Пожалуйста, остановитесь". Потом я попросил кардинала Паролина после двадцати дней войны передать Путину сообщение, что я готов поехать в Москву", - сказал Папа Римский.
Как признался Франциск, он все еще ждет ответа Путина и опасается, что "он не хочет встречи на этот раз".
Папа также сказал, что пока не планирует визит в Украину.
"В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я также священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу", - сказал Папа Римский.
Франциск заявил об озабоченности тем, что Путин не собирается останавливаться. По его словам, он пытается понять источники поведения Путина и мотивы, толкающие его на столь жестокую войну. По словам Папы, "возможно, лай НАТО под дверью России" побудил Путина плохо отреагировать и развязать войну.
Папа также рассказал, что 40 минут разговаривал с российским патриархом Кириллом. "Первые двадцать минут он зачитывал мне все оправдания войны. Я послушал и сказал: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не чиновники, мы не можем использовать язык политики, но у нас есть язык Иисуса", - сказал Франциск.
До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие слова, как "неоправданная агрессия" и "вторжение", и сожалел о зверствах против гражданских лиц.
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