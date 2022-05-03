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США доставили в Украину более 70 гаубиц, более 200 украинских артиллеристов прошли обучение
В Украину прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа из 90 орудий, которые США обязались предоставить.
Об этом сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
По словам представителя Пентагона, более 200 украинских артиллеристов в настоящее время прошли обучение использованию гаубиц M777, в том числе группа из 50 украинцев, которые должны завершить обучение сегодня.
"Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня - на самом деле, они, возможно, уже закончили обучение сегодня - это будет более 200 украинских артиллеристов", - сказал чиновник.
Он добавил, что еще более 50 украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины позднее на этой неделе, чтобы начать обучение обращению с гаубицами M777.
M777 howitzer - британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, аналогичную системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами - 24,7 км. Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.
По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.
Он такжже сказал, что за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.
По словам чиновника, также было "23 доставки по воздуху" из пяти других стран.
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