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В Конгрессе США хотят разрешить использование армии в Украине: есть нюансы
Член Палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, что позволит использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конгрессмена.
Конгрессмен от Иллинойса стремится разрешить использование армии США в Украине в случае эскалации войны президентом РФ Владимиром Путиным. Резолюция призвана предоставить американскому президенту полномочия реагировать на сценарий, при котором Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.
"Сегодня у Америки есть возможность снова заявить о своей поддержке людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Пообщавшись с госсекретарем Блинкеном и услышав его серьезную обеспокоенность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", - заявил Кинзингер.
Член Палаты представителей также процитировал Байдена, заявившего о необходимости "остановить Путина". Конгрессмен уверен, что для такой цели резолюция предоставит необходимые инструменты.
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