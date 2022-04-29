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Польша передала Украине около 200 танков, десятки БМП, боевые дроны и ракеты класса «воздух-воздух» – СМИ
Польша передала Украине более 200 танков Т-72, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27 и другое вооружение на общую сумму $1,6 млрд.
Такие данные, как пишет Европейская правда, получило информационное радиоагентство (IAR) и публикует украинская служба "Польского радио".
Сообщается, что переданных танков Т-72 достаточно для формирования двух бригад.
В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши, в 2019 году некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков.
Однако, по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины из-за программы модернизации.
Кроме танков в Украину отправили также несколько десятков боевых машин пехоты.
Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град".
Польша также предоставила ракеты классу "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.
Кроме тяжелой техники Польша передала также дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности.
Украинская сторона рассказывает, что имеет польские беспилотники Warmate - систему баражирующего боеприпаса, похожую на американские дроны-камикадзе Switchblade, говорится в публикации.
С польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты.
Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.
Пока Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых, что эквивалентно $1,6 млрд.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения подтвердил передачу танков Украине.
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