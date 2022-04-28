Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113 - СМИ
Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113, мины и минометные снаряды.
Об этом сообщает датское издание DR, пишет "Европейская правда".
Три системы вооружения являются частью военной помощи в размере 600 миллионов крон, которое премьер-министр Метте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.
Пока неизвестно, покинула ли датская военная помощь страну и направляется ли она в Украину.
По информации издания, с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно армия рассматривают, какие системы вооружений, находящиеся на складах, могут быть полезны в Украине.
Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.
По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
ТОП-НОВОСТИ
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113 - СМИ
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине
|ПАСЕ поддержала создание международного трибунала из-за агрессии России
|Госпогранслужба Украины арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси
Это интересно
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов