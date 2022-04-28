Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113 - СМИ

Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113, мины и минометные снаряды.

Об этом сообщает датское издание DR, пишет "Европейская правда".

Три системы вооружения являются частью военной помощи в размере 600 миллионов крон, которое премьер-министр Метте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.

Пока неизвестно, покинула ли датская военная помощь страну и направляется ли она в Украину.

По информации издания, с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно армия рассматривают, какие системы вооружений, находящиеся на складах, могут быть полезны в Украине.

Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.