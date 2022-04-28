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Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине
В четверг немецкий Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.
Принятый документ под названием "Защита мира и свободы в Европе - всесторонняя поддержка Украины" является общим предложением оппозиционного блока ХДС/ХСС и коалиционных партий.
За проголосовали 586 депутатов, 100 проголосовали против, 7 воздержались.
Депутаты призвали федеральное правительство "продлить и, по возможности, ускорить поставки в Украину необходимой техники, а также расширить поставки за счет тяжелого вооружения и сложных систем".
Предоставление вооружения Украине должно происходить так, чтобы не ослабить обороноспособность самой Германии, заявили парламентарии.
Депутаты поддержали предпринятые к этому шаги правительства, включая санкции против России, помощь в расследовании военных преступлений и реструктуризацию инфраструктуры Германии, чтобы она больше не зависела от поставок энергоресурсов из России.
"Немецкий Бундестаг решительным образом осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины. При этом Россия грубо нарушает международное и гуманитарное право и пытается навсегда разрушить европейский мирный порядок", - говорится в документе.
Депутаты призвали как можно быстрее закрывать дыры в оснащении Бундесвера, если таковые будут возникать.
Напомним, в Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.
Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".
Канцлер Германии Олаф Шольц долго сопротивлялся поставке тяжелого вооружения Украине.
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